شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أزمات محمود كهربا فى الأهلي عرض مُستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقوبة جديدة أضيفت إلى محمود عبد المنعم كهرربا صانع ألعاب النادي الأهلي الذي أكمل عامه الأول مع القلعة الحمراء منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في يناير 2020، بعد أزمة مع نادي الزمالك، الذى تقدم بشكوى ضد اللاعب بعد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، وفي فترة وجيزة داخل جدران القلعة الحمراء ورغم عهود الالتزام والانضباط التى أقر بها اللاعب بعد عودته إلى البيت الأحمر، تعرض كهربا للكثير من العقوبات الثقيلة من قبل الإدارة بسبب خروجه عن قواعد الأهلي سواء مع زملائه أو مديره الفني.

وغرم الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

قال مصدر بالنادى الأهلى إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالإيقاف وتغريمه ماليا.

ويغيب كهربا عن الأهلى في 4 مباريات، وهى فيتا كلوب الكونغولى ذهابا وإيابا يومى 6 مارس بالقاهرة و16 مارس في الكونغو، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلى 10 مارس في الدوري، وأخيرا أمام المريخ السودانى في السودان 2 أبريل المقبل.

في 22 فبراير 2020: إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بالإمارات، ثم تخفيفها لـ10 مباريات من جانب لجنة الاستئناف.

وفي 2 سبتمبر 2020: غرامة مليون جنيه بعد خناقة مع محمد الشناوي قائد النادى الأهلى.

بينما في 9 فبراير 2021: الفيفا يحرمه ومعه الشحات من استكمال مونديال الأندية بداعى اختراق الاجراءات الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ.

كهربا لم يشارك مع الأهلي حتى الآن سوى في 38 مباراة فقط خلال عام كامل سجل خلالهم 12 هدفاً وصنع 5 أخرين لزملائه بالفريق.



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