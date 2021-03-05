شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يهدد نجوم الأهلي بالدكة حال التهاون في مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي نجوم الفريق الأحمر خاصة لاعبي الخط الأمامي، باستغلال الفرص التي يحصلون عليها، لاسيما بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين، وحذرهم من التجميد والبقاء على الدكة حال عدم استغلال فرصة المشاركة التي يحصلون عليها، لاسيما مع تواجد عدد كبير من اللاعبين في القائمة الحمراء يترقبون فرصة المشاركة الأساسية، خاصة بعد اقتراب عودة اللاعبين المصابين مثل وليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن.

وهدد موسيماني اللاعبين المتراخين والذين ابتعدوا عن تركيزهم بالاستبعاد من التشكيل الأساسي وملازمة الدكة حال عدم استغلال ثقة الجهاز الفني فيهم، لاسيما مع تراجع مستوى عدد من اللاعبين مثل حسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا ومحمد مجدي أفشة، وهو ما كان سببا في تراجع أداء الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وطالب موسيماني لاعبيه بعدم التهاون في مباراة فيتا كلوب غدا السبت في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لأنها فارقة في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، لاسيما أن الفريق بحاجة ماسة للفوز في هذه المباراة لتصحيح مساره في مشوار الصعود، بعد الخسارة في الجولة الماضية من سيمبا التنزاني.