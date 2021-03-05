شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دجلة يستضيف الإسماعيلي فى صراع الهروب من قاع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد السلام في تمام الثالثة عصراً مباراة وادي دجلة والإسماعيلي في لقاء الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء صعب على الفريقين، يدخله وادي دجلة بمعنويات مرتفعة نوعاً ما، بعد النقطة الثمينة التى انتزعها فريق الغزلان خلال المباراة الماضية عقب التعادل مع الزمالك متصدر الدوري سلبياً، بينما يدخلها الاسماعيلي باحثاً عن تصحيح المسار بعد التعادل مؤخراً مع إنبي بهدف لكل فريق.

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها الدراويش من 13 مباراة، حيث فاز الاسماعيلي في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات أخرى وتلقى الهزيمة في مثلهم، وسجل لاعبو الدراويش 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ 18 والأخير في جدول المسابقة برصيد 8 نقاط، حصدها فريق الغزلان من 14 مباراة حيث فازوا في واحدة وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات، وسجل لاعبو دجلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

وطالب ماريو سالاس المدير الفني لوادي دجلة، لاعبي الفريق، بضرورة الحفاظ على المستوى الذى ظهروا به أمام الزمالك، والبناء على لك المباراة لتقديم عروض أفضل في اللقاءات المقبلة، مشدداً على أهمية الفوز للهروب من قاع الجدول، بينما على الجانب الأخر، شدد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، على ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى طاقتهم للهروب من القاع والعودة بالدراويش إلى مكانتهم الطبيعية.

وعلى صعيد تاريخ لقاءات الفريقين فقد جمع الناديان 16 مواجهة ، حيث فاز الدراويش فى 7 وتعادل 3 وخسر 6 ،له من الأهداف 17 وعليه مثلهم وتم تحقيق كلين شيت فى 5 مباريات.

-ملعب الإسماعيلى .. فاز 3 تعادل 2 خسر 3 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراة واحدة.

-ملعب وادى دجلة ..فاز 4 تعادل 1 خسر 3 له 8 أهداف عليه 7 أهداف كلين شيت 4 مباريات

أهداف الإسماعيلى عن طريق 10 لاعبين .. حسنى عبد ربه 4 أهداف، الغانى جون آنطوى 3 أهداف، إبراهيم حسن والكولومبى ديجو كالديرون هدفين لكلا منهما، عمرو السولية ومحمود حمد وشكرى نجيب والكاميرونى كريستوفر مندوجا والنامبيى بنسيون شيلونجو وأحمد مدبولى هدفًا لكلا منهم.