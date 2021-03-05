شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: علاقة كهربا بـ موسيماني انتهت بلا رجعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق استيائه من تصرفات محمود عبدالمنعم كهربا، واستمرار افتعاله للأزمات واحدة تلو الأخرى.

وأضاف «أبوالدهب»، في تصريحات تليفزيونية أن «تصرفات كهربا غير مسؤلة بالمرة، وتأتي في توقيت غير مناسب نظراً لارتباطات الفريق إفريقياً ومحلياً، والإقبال على مباراة هامة أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا».

واختتم «أبوالدهب»: علاقة كهربا بموسيماني انتهت بلا رجعة، والمدرب لا يريد استمراره بصفوف الفريق .