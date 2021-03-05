شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الزمالك لم يعوض مصطفي محمد.. الهجوم تأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق أن رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمعار غلى جالاتا سراي التركي أثر بالسلب على خط هجوم الفريق الأبيض .

وأضاف «صديق»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن «الزمالك تأثر كثيراً برحيل مصطفى محمد، كما أنه لم يستطع تعويضه حتى الآن».

ورأى «صديق» أن التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري لن يفيد الفريق لأنه صفقة غير ناجحة وغير مقيدة، خصوصاً أنه غير مقيد بالقائمة الإفريقية بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في كأس الكونفدرالية، والتعاقد معه من البداية كان خطأً كبيراً بسبب علم الإدارة بعدم الإستفادة منه إفريقياً.