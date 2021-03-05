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محمد صديق: الزمالك لم يعوض مصطفي محمد.. الهجوم تأثر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق أن رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمعار غلى جالاتا سراي التركي أثر بالسلب على خط هجوم الفريق الأبيض .

وأضاف «صديق»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن «الزمالك تأثر كثيراً برحيل مصطفى محمد، كما أنه لم يستطع تعويضه حتى الآن».

ورأى «صديق» أن التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري لن يفيد الفريق لأنه صفقة غير ناجحة وغير مقيدة، خصوصاً أنه غير مقيد بالقائمة الإفريقية بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في كأس الكونفدرالية، والتعاقد معه من البداية كان خطأً كبيراً بسبب علم الإدارة بعدم الإستفادة منه إفريقياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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