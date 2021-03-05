هل يرحل عن ليفربول ؟.. بوست غامض لوكيل محمد صلاح عقب مباراة تشلسي

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر رامي عباس وكيل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة غامضة عقب خروج صلاح في الدقيقة 60 بمباراة ليفربول أمام تشيلسي فى الدوري الانجليزي.

ووضع عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نقطة" عقب خروج محمد صلاح من المباراة.

وتشير النتيجة الآن إلى تقدم نادي تشيلسي أمام نظيره نادي ليفربول بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وقرر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تبديل اللاعب محمد صلاح أثناء مواجهة تشيلسي، وبدا على اللاعب علامات الغضب أثناء خروجه من الملعب.