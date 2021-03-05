موسيماني يحدد مصر كهربا عقب مباراة فيتا كلوب.. واللاعب يتدرب منفردًا خارج النادي



الشارقة - اميمة ياسر -

يؤدي محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي، تدريبات منفردة بعيدا عن ملعب التتش بالجزيرة بعد صدور قرار بإيقافه شهرا عن المشاركة في مباريات الفريق وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه بسبب تعامله غير اللائق مع بيتسو موسيماني، المدير الفني ورفضه مصافحة المدير الفني داخل غرفة خلع الملابس عقب مباراة طلائع الجيش، لاعتراضه علي المشاركة لمدة 15 دقيقة، وهو ما استدعي قيام موسيماني بشرح الأمر لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وتم نقل الأمر لرئيس النادي محمود الخطيب ليتم في النهاية إيقاف وتغريم اللاعب.

ولم يشارك كهربا في مران الأمس وسيغيب اليوم أيضا لحين الانتهاء تماما من مباراة فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت وبعدها سيحدد الجهاز الفني مصير اللاعب سواء بالعودة والتدريب في التتش او استمرار خوض تدريبات منفردة بعيدا عن النادي.



وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ،اجتماعا مع اللاعبين قال فيه إن عليهم التركيز جيدا في مباراة فيتا كلوب ،وعدم الانشغال بملف كهربا حتي لا يؤثر علي تركيزهم في حاجة الأهلي للفوز وانتزع النقاط الثلاث.