شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنبي يواجه طلائع الجيش في الجولة 15 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، مباراة طلائع الجيش وإنبي ضمن منافسات الجولة 15، في مباراة يدخلها فريق إنبي منتشياً بعد الفوز في المباراة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بينما يسعى فريق الطلائع إلى نسيان أحزانه أمام الفريق البترولي، بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق البترولي من 13 مباراة حيث فازوا في 6 مباريات وتعادلوا في أربعة أخرى وتلقوا الهزيمة في ثلاث لقاءات أخيرة، وسجل لاعبو إنبي 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حيث فاز الطلائع في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبو الفريق، بضرورة غلق صفحة الهزيمة أمام الأهلي والاستفادة من الأخطاء التى وقعت خلالها ومحاولة استغلال كل الفرص المتاحة أمام إنبي، من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم في قاع الجدول، وعلى الجانب الآخر، طالب حلمي طولان المدير الفني لإنبي، لاعبي الفريق البترولي بمواصلة العروض القوية، وعدم الاستهانى بالطلائع خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام الأهلي في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء، عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين، عمرو جمال، وإبراهيما كونيه.

بينما من المرتقب أن يبدأ إنبي اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: رامي صبري، إبراهيم يحيى، علي فوزي، مصطفى داويدر، وخط الوسط: صلاح ريكو، أحمد قاسم، كريم فؤاد، عبد الرحمن عامر ، وخط الهجوم: دينو بيتر، إيبوكا.