شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعيد أبو جبل لحراسة مرمي الزمالك أمام الترجي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق علي عودة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق إلي التشكيلة الرئيسية امام الترجى التونسي غدا السبت بعد غيابه عن المباريات الفترة الأخيرة وخوفا من تعرضه للإجهاد عقب خوضه مباريات الزمالك كاملة منذ بداية الموسم الماضي.

واتفق باتشيكو مع أبو جبل علي عودته لتشكيلة الزمالك بشرط التركيز في التدريبات وعدم الالتفات للامور البسيطة خارج الملعب التي تؤثر علي تركيزه، وهو ما حدث حيث وعد أبو جبل مديره الفني بالعودة لمستواه في اسرع وقت ليقرر باتشيكو عودته مرة اخري الي التشكيلة الرئيسية، ومن المتوقع ان يشارك ابو جبل امام الترجي التونسي

ومن المقرر أن يستمر حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق في التشكيلة الرئيسية بسبب غياب حازم امام عن المباراة للإصابة ، واحمد عيد لعدم قناعة الجهاز الفني بامكانياته مقارنة بالثنائي حازم امام والمثلوثي، فيما يستمر احمد فتوح في مركز الظهير الايسر بعد ظهور عبد الله جمعة بمستوي سئ في المباريات الأخيرة، علي ان يشارك الأخير كبديل في مركز الجناح الأيمن.

ويفاضل باتشيكو بين محمد عبد الغني ومحمود الونش للمشاركة في المباراة بجوار محمود علاء في خط دفاع الزمالك، خاصة ان الونش يعاني من إصابة في الركبة تتجدد كل فترة مما يجعل مشاركته محفوفة بالمخاطر.

واستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو رحلة الفريق الأبيض إلى تونس وقام بمتابعة عدد من مباريات الترجي التونسي لدراستها قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص باتشيكو وأفراد جهازه المعاون على استغلال وقت رحلة الفريق إلى تونس والتى استغرقت قرابة الـ 4 ساعات فى مشاهدة بعض المباريات المسجلة لفريق الترجى.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك استغلال هذا الوقت فى مراجعة نقاط القوة والضعف فى فريق الترجى، من أجل العمل على رسم خطة اللعب فى تدريب الغد، الذى سيقام فى الخامسة مساءًا على ستاد رادس الفرعى.