شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى قمة سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الجمعة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع نظيره الزمالك فى إطار الجولة الرابعة من دورى سوبر كرة السلة، فى مباريات تحديد المراكز من الاول الى الثامن، ويقام اللقاء على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى مباراة العودة يوم 29 مارس الجارى، على أن تقام المباراة فى صالة سلة الزمالك، والذى يتصدر جدول ترتيب دورى سوبر السلة رجال حتى الان، بعد أن جمع 6 نقاط فى رصيده ، ويليه الجزيرة بنفس عدد النقاط ، ثم الاتحاد و الاهلى وسموحة وسبورتنج.

ووفقا لجدول البطولة فيستمر مباريات دورى السوبر حتى يوم 15 مارس على مستوى مباريات الذهاب ، بينما تستمر مباريات العودة حتى 9 أبريل المقبل ، فى ظل إقامة المباريات بنظام الذهاب و العودة .

وكان فريق كرة السلة بالأهلى رجال توج بدورى المرتبط بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 68\66 ، وعلى مستوى السيدات فتوج الفريق الأحمر فى مسابقات الدورى المرتبط والكأس والسوبرأيضا .