شكرا لقرائتكم خبر عن خروج علي معلول من حسابات الأهلي أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج التونسي علي معلول من حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال مباراة النسور الحمر ضد فيتا كلوب غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية اللاعب الفنية بشكل كامل، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات عقب انتهاء المباراة، ويكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي القادمة بالدوري يوم 10 مارس الجاري.

ويرفض الجهاز الفني المجازفة بعلي معلول من خلال الدفع به في مباراة فيتا كلوب غدا، خشية من تفاقم الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والانتظار لحين تعافي اللاعب بشكل تام، في ظل الحاجة لجهوده في المباريات القادمة.

ورغم محاولات تجهيز معلول للاستعانة به إلا أن لحاقه بمباراة الغد صعبة بسبب عدم الجاهزية الفنية والطبية.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر أمس الخميس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.