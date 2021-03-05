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تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي المصري قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

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محمد الفلاح - الجمعة 5 مارس 2021

وفيتا كلوب

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم 6 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة بين الأهلي وفيتا كلوب في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :- 1- سيمبا 6 نقاط. 2- فيتا كلوب 3 نقاط. 3- الأهلي 3 نقاط. 4- المريخ 0 نقاط.

يذكر ان الأهلي قد خسر أمام سيمبا التنزاني في الجولة الماضية، بنتيجة هدف دون رد، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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