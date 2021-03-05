شكرا لقرائتكم خبر عن «أجايي» و«بواليا» ضمن تشكيل الأهلي المتوقع أمام «فيتا كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع محمود أبوالدهب، نجم النادي الأهلي السابق مشاركة النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق في مركز رأس الحربة الصريح خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف «أبوالدهب» في تصريحات تليفزيونية: «أجايي يستطيع تسجيل الأهداف من أقل الفرص الممكنة، كما أتوقع مشاركة والتر بواليا في مركز الجناح الأيسر».