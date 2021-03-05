شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: بيراميدز يحتاج مدير فني مصري صاحب شخصية قوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن نادي بيراميدز يحتجا للتعاقد مع مدير فني مصري قوي في الفترة المقبلة لتصحيح المسار.
وأكد هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز يحتاج لمدرب مصري قادر على صناعة الفارق مع بيراميدز لتحسين النتائج في المرحلة المقبلة».
وتابع: «حسام حسن مدرب جيد وتجربته مع بيراميدز لم تنجح بسبب عدم حصوله على الوقت الكافي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736