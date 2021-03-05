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هادي خشبة: بيراميدز يحتاج مدير فني مصري صاحب شخصية قوية

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن نادي بيراميدز يحتجا للتعاقد مع مدير فني مصري قوي في الفترة المقبلة لتصحيح المسار.

وأكد هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز يحتاج لمدرب مصري قادر على صناعة الفارق مع بيراميدز لتحسين النتائج في المرحلة المقبلة».

وتابع: «حسام حسن مدرب جيد وتجربته مع بيراميدز لم تنجح بسبب عدم حصوله على الوقت الكافي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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