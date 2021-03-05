شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: عدم تجديد عقود فرجاني ساسي سيورط إدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، عن صمته وهدوءه المعتاد للتعليق على ملف تجديد عقود فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية ان جماهير الزمالك لا تنظر إلى خزينة النادي لكنها تنظر إلى الملعب فقط وهي تريد تجديد عقود فرجاني ساسي لأنه لاعب مهم وأساسي في الفريق.

وتابع: «فرجاني ساسي لو لم يجدد عقده مع الزمالك سيتم لوم الإدارة وتوريطها رغم أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لتجديد عقد اللاعب التونسي».