شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: «كهربا بتاع مشاكل.. الأهلي لن يقف عليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان السيد، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، إن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب اللأهلي الحالي غير منتظم ولاعب دائم الإثارة للمشاكل.

وأضاف «السيد»، في تصريحات تليفزيونية، أن «الأهلي لا يتقبل هذه النوعية من اللاعبين أمثال كهربا، لانه يفتعل تصرفات غير مألوفة على النادي الأهلي ولا تليق بمكانة الفريق».

وتابع: «الأهلي لن يتأثر برحيل كهربا واللاعب هو الخاسر الوحيد من هذه المشكلة لسبب بسيط هو أن النادي الأهلي لم ولن يقف على أي لاعب أياً كان إسمه ومهما بلغت قيمته الفنية».