شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم تركي آل الشيخ.. الهلال السوداني يتعاقد مع البرتغالي ريكاردو فورموزينهو رسميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الهلال السوداني رسميا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينهو بعد تواصل مستمر ومشاورات مكثفة تكللت الجهود بالوصول لاتفاق مع المدرب البرتغالي وتم التوقيع على العقد.

وسيصل ريكاردو إلى الخرطوم خلال الاسبوع القادم لتولي قيادة فريق الهلال السوداني في الدوري السوداني وبطولة دوري ابطال افريقي

الجدير بالذكر أن عقد المدرب وطاقمه برعاية كاملة من المستشار تركى ال الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال .

ويعد ريكاردو فورموزينهو واحدًا من افضل المدربين الذين سبق لهم العمل مع المدرب العالمي المخضرم مورينيو

ويسعي الهلال السوداني للمنافسة علي لقبي الدوري السوداني ودوري ابطال افريقيا هذا الموسم في ظل الدعم الذي يوفره تركي آل الشيخ

وتعاقد الهلال السوداني مع اكثر من ٥ صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الدوري السوداني بتدعيم من تركي ال الشيخ الرئيس الشرفي للنادي