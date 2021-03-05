شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديثهما معاً.. نجم تونس السابق يتوقع بقاء ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال التونسي وسام العابدي نجم الزمالك السابق، إنه حرص على زيارة بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تونس، استعداداً لمواجهة الترجي المقرر لها غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «العابدي»، في تصريحات تليفزيونية: «عقدت جلسة خاصة مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وطلبت منه التجديد للفريق».

وأعرب «العابدي» عن توقعه بقاء ساسي بصفوف الزمالك، قائلاً: «إنه يحب الفريق وتربطه علاقة قوية بالجمهور الأبيض»، وتابع: «فرجاني ساسي أبلغني أنه يرغب في البقاء».

واختتم «العابدي»: «ساسي أبلغني بفقدانه التركيز في الخمس مباريات الأخيرة بسبب ملف تجديد تعاقده مع الزمالك».