شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الرئيسي اليوم علي ملعب رادس استعدادا للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه الرئيسي اليوم علي استاد رادس بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غدا السبت بتمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مران اليوم سيشمل بعض الجمل التكتيكية التي يرغب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في تطبيقها في مباراة الترجي غدا، كما يشمل المران بعض التدريبات البدنية والتأهيلية للاعبين لزيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين.

كما يتضمن تدريب الزمالك اليوم السماح للاعلام بـ 15 دقيقة لمتابعة التدريب وفقا للوائح الاتحاد الافريقي، ويسبق التدريب مؤتمرا صحفيا للبرتغالي باتشيكو مع كابتن الفريق وفقا لترشيحات المدير الفني للحديث عن مباراة الترجي.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى مطار تونس أمس الأول ،الأربعاء استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى حيث يحل الفريق الأبيض ضيفًا على الترجي التونسي، واستقبل بعثة الزمالك وفد من السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير إيهاب فهمي، كما قام وفد السفارة بتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار.

وحصل الفريق على راحة بعد رحلة السفر التى استغرقت ما يقرب من 4 ساعات طيران، وخاض أول تدريباته الجماعية فى الخامسة مساء أمس على الملعب الفرعى لرادس.

وترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى تونس، حتى يتمكن من تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل تحقيق الفوز.