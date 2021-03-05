شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة فيتا كلوب غدا السبت في المباراة التي ستجمع الفريقين بالجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر للاستفادة من عامل الأرض في تحقيق الفوز وتحسين موقفه في المجموعة بعد تراجعه للمركز الثاني في الترتيب خلف سيمبا التنزاني.

ويضع موسيماني ومعاونيه الرتوش الأخيرة على خطة مباراة فيتا كلوب غدا، والأسلوب الذي سيتبعه الجهاز الفني من طريقة اللعب وبعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها مع اللاعبين من أجل تطبيقها في مباراة الغد، باعتبار أن مواجهة الغد لا تحتمل إلا الفوز.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر أمس الخميس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، ويلتقي الأهلي مع ممثل الكونغو بعد غدٍ السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.