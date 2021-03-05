شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تشن هجوماً على كلوب بسبب استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت جماهير ليفربول هجوما شرسا على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عقب اسبتداله محمد صلاح خلال لقاء تشيلسي الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب أنفليد وفاز به البلوز بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفاعلت جماهير ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأبدى عدد كبير منهم استيائهم لقرار المدرب الألماني بتغيير محمد صلاح الذي اعتبروه اللاعب الوحيد الذي كان قادرا على صناعة الفرص خلال هذا اللقاء.

ووجه أحد المشجعين حديثه لكلوب، متسائلا، ماذا تفعل بحق الجحيم؟ في تعبير منه عن غضبه الشديد لمغادرة محمد صلاح أرض ملعب لقاء ليفربول وتشيلسي. أضاف مشجع آخر، لماذا يغارد صلاح هذا اللقاء؟، حقا قرار غريب. وأكد مشجع ثالث، صلاح كان اللاعب الوحيد الذي صنع الفرص، ماني وفيرمينو عديمي الجدوى، ما هذا بحق الجحيم؟.

وجاء تعليق مشجع يدعى جاكوب، يسخر فيه من قرار كلوب بتغير صلاح، ويقول: نعم، نسبتدل أفضل مهاجم لدينا بأكبر عدد من الأهداف في الدوري. ويضيف جوردن هانتلي، أحد المشجعين المنتمين لفريق ليفربول، لماذا نتخلص من مصتدر الهدافين في الدوري الإنجليزي ندما نحتاج إلى هدف؟. وتابعت كارلا رولاند، لا أستطيع أن أفهم استبدال صلاح، بوبي أسوأ لاعب في المقدمة ومسئول عن هدف تشيلسي. ما الذي يفكر فيه كلوبLFC.

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، كشف سبب تغييره النجم المصري محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وتشيلسي الذي أقيم مساء الخميس وفاز به البلوز بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب إن صلاح بدا وكأنه يعاني قليلا، فأنه لعب الكثير من المباريات، كان يمكنني إخراج ماني أو فيرمينو، لكن في تلك اللحظة بدا وأن صلاح هو الذي سيخرج، فأنا شعرت وكأنه يعاني من حدة اللقاء، لم أكن راغبا في المخاطرة، الأمر على ما يرام، أنا من يتخذ القرارات التي أعتقد أنها مناسبة في حينها.

أضاف كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، الجودة الفردية لمونت في تلك اللحظة صنعت الفارق، كانت مباراة متقاربة، الفريقان عملا للفوز، سجلوا هدفا لم يحتسب لوجود تسلل، في الشوط الثاني كانت هناك هجمة مضادة أخرى، حظينا بفرصة رائعة لماني وعدة فرص لم نتمكن خلالها من التسجيل.

قال موقع ديلي ميل البريطاني إن تغريدة رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، عقب خروج النجم المصري في لقاء تشيلسي الذي سقط فيه الريدز بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال التقرير البريطاني، غنن وكيل محمد صلاح أثار مخاوف والاضطرابات في قلوب جماهير ليفربول مما فسره البعض خروجا محتملا للنجم المصري من قلعة الأنفليد في الصيف المقبل بعد أن توجه رامي عباس لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالة غامضة بعد أن خسر اللاعب المصري أمام تشيلسي.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، أخرج محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء نصف ساعة على اللعب في المباراة.

وأكد التقرير، أن سرعان ما غمرت التكهنات عالم كرة القدم نتيجة لذلك حيث شعر العديد من المشجعين بالإحباط المشترك بين اللاعب والوكيل واستنتجوا الجماهير الحمراء أن الانتقال الصيفي يمكن أن يكون على الورق للنجم المصري.

وكان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، نشر تغريدة عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري في الدقيقة 62 في مباراة ليفربول وتشيلسي، أمس الخميس. وحصل النجم المصري محمد صلاح على تقييم صادم خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ليفربول ضد تشيلسي في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021. وبدأ محمد صلاح مباراة ليفربول ضد تشيلسي كلاعب أساسي في موقعه على الرواق الأيمن، بجوار كل من روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في خط الهجوم، إلا أن الثلاثي لم يقدما المستوى المأمول منهم.

وحصل محمد صلاح على تقييم 6.2 / 10 حسب تقييم موقع WhoScored، وهو ثالث أقل تقييم في ليفربول. ولم يسدد محمد صلاح أي تسديدة على المرمى خلال الشوط الأول، والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي بين ليفربول وتشيلسي، فيما قام بمراوغتين وقطعت منه الكرة في مناسبة وحيدة. وكان تشيلسي هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وأهدر تيمو فيرنر أكثر من فرصة، كما سجل هدفًا ألغاه حكم اللقاء بداي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفار.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، في الوقت الذي يتفوق عليه تشيلسي بنقطة وحيدة محتلًا المركز الخامس برصيد 44 نقطة، فيما يتصارع الثنائي على الصعود إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله إيفرتون حاليًا بـ 46 نقطة.