شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق رقما كارثيا في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول اليوم رقما سلبيا جديدا خلال هذا الموسم الإنجليزي بعد تلقية الخسارة أمام فريق تشيلسي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب أنفليد معقل الريدز، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة أوبتا، تلقى ليفربول الإنجليزي الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي على ملعبه أنفليد، الذي كان يخشى جميع الفرق الإنجليزية الريدز خلال المباريات التى تجمعهم داخل معقل ليفربول. وأكد الشبكة أن فريق ليفربول لم يتعرض لسلسة الهزائم والخسائر المتتالية على أرضه منذ تاريخه.