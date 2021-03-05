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ليفربول يحقق رقما كارثيا في الدوري الإنجليزي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول اليوم رقما سلبيا جديدا خلال هذا الموسم الإنجليزي بعد تلقية الخسارة أمام فريق خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب أنفليد معقل الريدز، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة أوبتا، تلقى ليفربول الإنجليزي الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي على ملعبه أنفليد، الذي كان يخشى جميع الفرق الإنجليزية الريدز خلال المباريات التى تجمعهم داخل معقل ليفربول. وأكد الشبكة أن فريق ليفربول لم يتعرض لسلسة الهزائم والخسائر المتتالية على أرضه منذ تاريخه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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