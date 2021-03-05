شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا من يتخذ القرارات».. كلوب يتحدث عن «غضب صلاح» في لقاء تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سبب تغييره النجم المصري محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وتشيلسي الذي أقيم مساء الخميس وفاز به البلوز بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وعن غضب صلاح أثناء خروجه، قال كلوب، لا أعلم شيئا عن هذا الأمر، كل ما في الأمر أن صلاح بدا وكأنه يعاني قليلا، إنه لعب الكثير من المباريات، كان يمكنني إخراج ماني أو فيرمينو، لكن في تلك اللحظة بدا وأن صلاح هو الذي سيخرج، فأنا شعرت وكأنه يعاني من حدة اللقاء، لم أكن راغبا في المخاطرة، الأمر على ما يرام، أنا من يتخذ القرارات التي أعتقد أنها مناسبة في حينها.

أضاف كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، الجودة الفردية لمونت في تلك اللحظة صنعت الفارق، كانت مباراة متقاربة، الفريقان عملا للفوز، سجلوا هدفا لم يحتسب لوجود تسلل، في الشوط الثاني كانت هناك هجمة مضادة أخرى، حظينا بفرصة رائعة لماني وعدة فرص لم نتمكن خلالها من التسجيل.

قال موقع ديلي ميل البريطاني إن تغريدة رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، عقب خروج النجم المصري في لقاء تشيلسي الذي سقط فيه الريدز بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال التقرير البريطاني، غنن وكيل محمد صلاح أثار مخاوف والاضطرابات في قلوب جماهير ليفربول مما فسره البعض خروجا محتملا للنجم المصري من قلعة الأنفليد في الصيف المقبل بعد أن توجه رامي عباس لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالة غامضة بعد أن خسر اللاعب المصري أمام تشيلسي.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، أخرج محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء نصف ساعة على اللعب في المباراة.

وأكد التقرير، أن سرعان ما غمرت التكهنات عالم كرة القدم نتيجة لذلك حيث شعر العديد من المشجعين بالإحباط المشترك بين اللاعب والوكيل واستنتجوا الجماهير الحمراء أن الانتقال الصيفي يمكن أن يكون على الورق للنجم المصري.