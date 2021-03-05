شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات فى الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يخرج الترسانة صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة لمواجهة السكة الحديد صاحب المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة، ورغم فارق النقاط الكبير بين الفريقين إلا أن اللقاء سيشهد صراعا كبيرا بين اللاعبين خاصة وأن أبناء السكة نجحوا في العكننة على جماهير الشواكيش بالدور الأول عندما نجحوا في تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدفين لمثليهما .

كما يخرج الداخلية بقيادة هشام زكريا المتصدر برصيد 28 نقطة لمواجهة النصر المتحفز صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة ويسعى أصحاب الأرض لإستغلال الصحوة الأخيرة في النتائج وخطف نقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط ، بينما يحاول أبناء الداخلية مواصلة الإنتصارات للإبتعاد بالصدارة ، كما يواجه القناة صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة مع نادى زد اف سى صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى سرس الليان بقيادة أسامة حجاج مع جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان على زعامة المنوفية ، والفريقان يسعيان لخطف نقاط المباراة فأبناء سرس الليان في المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل شبين المركز التاسع برصيد 18 نقطة ، وفى ديربى من نوع خاص يستضيف بورتو السويس صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة مع شقيقة الأكبر منتخب السويس صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة في مواجهة صعبة للطرفين .

وفى لقاء الهروب من القاع يستضيف النجوم المنتشى بأخر انتصارين على الترسانة وبتروجت نظيره المريخ البورسعيدى في لقاء متكافئ ، كما يلتقى كوكاكولا صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة مع بتروجت صاحب المركز الثالث عشر برصيد الثالث عشر برصيد 16 نقطة ، وتختتم مباريات تلك الجولة بمواجهة طنطا والزرقا بإستاد أبناء السيد البدوى بعد غدا الأحد