شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج ضيفاً على الاتحاد السكندري في الظهور الأول لكشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد الإسكندرية في تمام الخامسة مساءً مباراة الاتحاد السكندري والانتاج الحربي، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 15، في مواجهة قوية، تشهد الظهور الأول لأحمد كشري المدير الفني الجديد لفريق الانتاج والذي تولى المسئولية بعد رحيل حمادة صدقي، وفي الوقت نفسه يسعى زعيم الثغر لتصحيح المسار بعد الخسارة الأخيرة من إنبي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الثغر من 13 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وخسروا مثلهم وتعادلوا في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر، بينما يحتل الانتاج الحربي المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 4 أخرى وخسروا 8 لقاءات، وسجل لاعبو الانتاج 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبي الفريق، بضرورة استعادة الانتصارات ومصالحة جماهير الإسكندرية بعد الهزيمة الأخيرة أمام إنبي على ملعبهم بهدف نظيف، محذراً لاعبيه من صحوة الانتاج تحت القيادة الفنية الجديدة، بينما شدد أحمد كشري المدير الفني للإنتاج على أهمية تحقيق الفوز للهروب من صراع قاع الجدول والعودة إلى المنطقة الآمنة.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري قبل أن ينجح فى إيقاف مسلسل الهزائم بالتعادل مع انبى ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول مسابقة الدوري.