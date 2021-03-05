مسؤول سابق في النصر السعودي: “ما يحدث غير لائق”

علق مدير المركز الإعلامي السابق في النصر، عبدالله بن زنان، على تغريدة عضو النادي الذهبي، عبدالعزيز أحمد بغلف، التي أبدى من خلالها عدم رضاه عن قرار الإدارة النصراوية بقبول استقالة الرئيس التنفيذي عبد الله الدخيل، وتعيين أحمد الغامدي، ومطالبته بعقد جمعية عمومية غير عادية.

وقال بن زنان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ماذا يحدث في النصر ..؟؟ ما يحدث لا يليق أبداً ثقافة الأنا يجب أن تختفي لتبقى ثقافة النصر أولًا”.

وكان الكاتب الرياضي والقانوني، محمد الدويش، قد أكد أنه: “‏وفقًا للائحة الأندية الرياضية الحالية، فإنّ الجمعية العمومية لا صلاحية لها بتغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، ولا حجب الثقة عنهم”.

وأضاف: “هذا في اللائحة السابقة، في اللائحة الحالية أصبح من صلاحية وزارة الرياضة.. الرئيس التنفيذي يجب ألًا يؤجّل عمل اليوم إلى شهر”.

وكان عضو النصر الذهبي قد غرد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بناء على ماتم من قرارات من قبل رئيس النصر .. وإدعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الداعمين .. .. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل”.

وتعيش إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت فترة صعبة، حيث تواجه انتقادات جماهيرية حادة، بسبب نتائج الفريق في الموسم الحالي.

ويحتل النصر حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وفقد فرصة المنافسة على اللقب.