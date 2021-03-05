- 1/2
- 2/2
كشفت مصادر قريبة الصلة من نادي النصر أن هناك مفاجآت في تشكيلة الفريق خلال مباراة الغد أمام الاتفاق في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لن يتواجد في قائمة النصر أمام الاتفاق؛ لعدم جاهزيته الفنية بشكل كامل حتى الآن، بينما قرر المدرب الكرواتي ألين هورفات عودة يحيي الشهري بعد فترة طويلة من الغياب.
هذا وكان عبدالرزاق حمدالله قد غاب عن مباراتي النصر ضد الهلال وأبها في الجولتين الـ19 و20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تراجع مستواه.
جدير بالذكر أن النصر يتواجد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز السادس.
كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد حمدالله، ومفاجأة أخرى في تشكيلة النصر السعودي أمام الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.