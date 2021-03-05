استبعاد حمدالله، ومفاجأة أخرى في تشكيلة النصر السعودي أمام الاتفاق

كشفت مصادر قريبة الصلة من نادي النصر أن هناك مفاجآت في تشكيلة الفريق خلال مباراة الغد أمام الاتفاق في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لن يتواجد في قائمة النصر أمام الاتفاق؛ لعدم جاهزيته الفنية بشكل كامل حتى الآن، بينما قرر المدرب الكرواتي ألين هورفات عودة يحيي الشهري بعد فترة طويلة من الغياب.

هذا وكان عبدالرزاق حمدالله قد غاب عن مباراتي النصر ضد الهلال وأبها في الجولتين الـ19 و20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تراجع مستواه.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز السادس.