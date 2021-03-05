الدويش يرد بالقانون على العضو الذهبي لنادي النصر السعودي

علق الكاتب الرياضي، محمد الدويش، على تغريدة عضو نادي النصر الذهبي، عبد العزيز أحمد بغلف، التي أبدى من خلالها عدم رضاه عن قرار الإدارة النصراوية بقبول استقالة الرئيس التنفيذي عبد الله الدخيل، وتعيين أحمد الغامدي، ومطالبته بعقد جمعية عمومية غير عادية.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “‏وفقًا للائحة الأندية الرياضية الحالية، فإنّ الجمعية العمومية لا صلاحية لها بتغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، ولا حجب الثقة عنهم.. هذا في اللائحة السابقة، في اللائحة الحالية أصبح من صلاحية وزارة الرياضة.. الرئيس التنفيذي يجب ألًا يؤجّل عمل اليوم إلى شهر”.

وكان عضو النصر الذهبي قد غرد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بناء على ماتم من قرارات من قبل رئيس النصر .. وإدعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الداعمين .. .. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل”.

وتعيش إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت فترة صعبة، حيث تواجه انتقادات جماهيرية حادة، بسبب نتائج الفريق في الموسم الحالي.

ويحتل النصر حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وفقد فرصة المنافسة على اللقب.