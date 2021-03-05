الدوري السعودي | مدرب الهلال يُخطط لإحداث مفاجأة في خط الوسط بمباراة الرائد

يواجه مدرب نادي الهلال، روجيرو ميكالي، أزمة حقيقية في خط وسط الفريق، خلال مواجهته مع الرائد، مساء الجمعة، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفتقد الهلال في وسط الملعب لخدمات المحترف الكولومبي جوستافو كويلار وسلمان الفرج ومحمد كنو للإصابة، وناصر الدوسري للإيقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وكشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن ميكالي يخطط لمفاجأة أمام الرائد، حيث يفاضل بين الاعتماد على عبدالله عطيف، لاعب فريق الهلال، كمحور وحيد أمام الرائد، أو الزجّ بالمدافع محمد جحفلي إلى جواره.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن مدرب الهلال سيتخذ قراره النهائي بشأن اللعب بمحور واحد أو إثنين في مواجهة الرائد، خلال التدريبات الجماعية يوم الخميس.

جدير بالذكر أن الهلال يتواجد حاليًا في المركز الثاني بترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر، بعد مرور 21 جولة من المسابقة.