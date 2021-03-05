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أبدى عضو نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز أحمد بغلف، عدم رضاه عن قرار الإدارة النصراوية بقبول استقالة الرئيس التنفيذي عبد الله الدخيل، وتعيين أحمد الغامدي.
وغرد عضو النصر الذهبي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بناء على ماتم من قرارات من قبل رئيس النصر .. وإدعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الدعمين .. .. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل”.
وتعيش إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت فترة صعبة، حيث تواجه انتقادات جماهيرية حادة، بسبب نتائج الفريق في الموسم الحالي.
ويحتل النصر حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وفقد فرصة المنافسة على اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | العضو الذهبي “بغلف” يُهدد إدارة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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