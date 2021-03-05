إعلامي سعودي يصف منافسة الهلال والشباب على لقب الدوري بـ “المحترمة”

أشاد الكاتب الرياضي السعودي، سامي الحريري، بالروح الرياضية بين ناديي الهلال والشباب، رغم منافستهما الشرسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الموسم الحالي.

وأكد الحريري أن كل فريق يريد تحقيق اللقب، لكن الإحترام قائم بين الهلال والشباب، مشيرًا إلى أن هذه هي لغة الأبطال، التي تجهلها بعض الأندية الأخرى.

وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ما يحدث بين الهلال والشباب هو قمة التنافس الحقيقي الشريف.. كل فريق منهما يبحث عن مصلحته و يبحث عن تحقيق الدوري.. ولكن الاحترام بينهما قائم”.

وأضاف: “هذه هي لغة الأبطال.. لغة صعبة على من تعودوا بأن التنافس في منظورهم يعني التراشق .. لا تلومونهم ما تعودوا يعيشون هالأجواء الرياضية”.

جدير بالذكر أن الهلال يتواجد حاليًا في المركز الثاني بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر، بعد مرور 21 جولة من المسابقة.