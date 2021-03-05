آرتيتا يشعر بالقلق على نجم آرسنال الواعد “نيكتياه”

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أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير لفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن قلقه من مدى خطورة قلة مشاركات مهاجم الفريق الشاب إدوارد نيكيتاه.
ولم يشارك هداف المنتخب الإنجليزي لأقل من 21 عامًا، في أي مباراة مع آرسنال منذ أن شارك كبديل في المباراة التي تعادل فيها فريقه سلبيًا أمام مانشستر يونايتد في 30 يناير الماضي.
وقال آرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “هذه واحدة من المخاطر المترتبة على عدم مشاركة لاعب مثل نكتياه في التشكيل، لكن في الوقت الحالي فإن الجميع في مركزه قادرون على المشاركة”.
وأضاف: “لكن هذا مؤلم وذلك بسبب الطريقة التي يتعامل بها نكتياه مع الأمر، حيث يتدرب بجد كل يوم ولأنه واحد من أبناء أكاديمية فريقنا فستتاح له الفرصة”.
وتابع أرتيتا: “إنه لمن دواعي سروري أن أعمل معه، وهو يستحق دقائق للمشاركة، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون خطأي”.
ويحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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