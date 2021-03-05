دوري أبطال أفريقيا | مدرب الزمالك يؤكد جاهزية الفريق للقاء الترجي

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام بفريق الزمالك المصري، على جاهزية فريقه لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الهادي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الخميس، إن باتشيكو نفذ عددًا من الأمور في الملعب وأداها جميع اللاعبين بمنتهي الدقة. وأضاف أن اللاعبين لديهم روح معنوية عالية، والكل يرغب في حصد نقاط المباراة أمام الترجي واسعاد جماهير الزمالك، وأوضح عبد الهادي :” الجهاز الفني يدرس كل صغيرة وكبيرة في الترجي ، أنه فريق مميز ودعم صفوفه بشكل قوي ولكن لاعبي الزمالك يشعرون بالمسؤولية”. وتابع :”نمتلك لاعبين علي أعلي مستوي ، ولم نستقر علي التشكيل والكل جاهز للقاء”. ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، برصيد نقتطيتن حصدهما من التعادل السلبي أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.