شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقال في الصيف على الورق.. «ديلي ميل» ترصد تكهنات رحيل محمد صلاح عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع ديلي ميل البريطاني إن تغريدة رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، عقب خروج النجم المصري في لقاء تشيلسي الذي سقط فيه الريدز بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال التقرير البريطاني، إن وكيل محمد صلاح أثار مخاوف والاضطرابات في قلوب جماهير ليفربول مما فسره البعض خروجا محتملا للنجم المصري من قلعة الأنفليد في الصيف المقبل بعد أن توجه رامي عباس لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالة غامضة بعد أن خسر اللاعب المصري أمام تشيلسي.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، أخرج محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء نصف ساعة على اللعب في المباراة.

وأكد التقرير، أن سرعان ما غمرت التكهنات عالم كرة القدم نتيجة لذلك حيث شعر العديد من المشجعين بالإحباط المشترك بين اللاعب والوكيل واستنتجوا الجماهير الحمراء أن الانتقال الصيفي يمكن أن يكون على الورق للنجم المصري.

في ديسمبر، ترك صلاح ليفربول مذهولًا من خلال إجراء مقابلة عشوائية مع مجلة AS الإسبانية، رفض فيها استبعاد إمكانية اللعب لريال مدريد أو برشلونة في المستقبل. وقال صلاح خلال المقابلة: أعتقد أن مدريد وبرشلونة فريقان كبيران.

وكان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، نشر تغريدة عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري في الدقيقة 62 في مباراة ليفربول وتشيلسي، أمس الخميس. وحصل النجم المصري محمد صلاح على تقييم صادم خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ليفربول ضد تشيلسي في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وبدأ محمد صلاح مباراة ليفربول ضد تشيلسي كلاعب أساسي في موقعه على الرواق الأيمن، بجوار كل من روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في خط الهجوم، إلا أن الثلاثي لم يقدما المستوى المأمول منهم.

وحصل محمد صلاح على تقييم 6.2 / 10 حسب تقييم موقع WhoScored، وهو ثالث أقل تقييم في ليفربول. ولم يسدد محمد صلاح أي تسديدة على المرمى خلال الشوط الأول، والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي بين ليفربول وتشيلسي، فيما قام بمراوغتين وقطعت منه الكرة في مناسبة وحيدة. وكان تشيلسي هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وأهدر تيمو فيرنر أكثر من فرصة، كما سجل هدفًا ألغاه حكم اللقاء بداي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفار.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، في الوقت الذي يتفوق عليه تشيلسي بنقطة وحيدة محتلًا المركز الخامس برصيد 44 نقطة، فيما يتصارع الثنائي على الصعود إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله إيفرتون حاليًا بـ 46 نقطة.