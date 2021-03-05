شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تخوض اليوم منافسات بطولة روما الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافساتها ببطولة روما الدولية التى تقام بإيطاليا وتستمر حتى 7 مارس الجارى، حيث تلتقى مع لاعبة ايطالية ، فى منافسات دور ربع النهائى .

وتٌعد سمر حمزة من اللاعبات المرشحات بقوة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، فى ظل مستواها فى البطولات السابقة ، سواء المحلية أوالأفريقية والدولية .

ويشارك فى نفس البطولة محمد ابراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع، حيث غادرت سمر مصر الى روما مباشرة بصحبة مدربها محمد طلبة ، و نرمين رفيق عضو مجلس ادارة الاتحاد ، بينما توه كيشو ومنيع روما عن طريق المجر، حيث يقيم المنتخب معسكر هناك، على أن يعود الثلاثى إلى المجر للحاق بباقى اللاعبين فى المعسكر الذى يدخل ضمن خطة الاعداد للاولمبياد ، وكذلك البطولة الافريقية المؤهلة للأولمبياد .