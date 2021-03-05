شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى وائل: جاريدو أصعب مدرب اتعاملت معاه فى الأهلى.. وكان لازم أمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد لؤى وائل لاعب الأهلى السابق والجونة الحالي، أن جاريدو المدير الفنى السابق للأحمر هو أصعب مدرب تعامل معه وقت كان لاعبا فى الأهلى، وقال اللاعب: "جاريدو أصعب مدرب أتعاملت معاه فى الأهلى، ولكن لم أفتعل معه أزمات أو مشاكل".

وأضاف اللاعب فى تصريحات تليفزيونية، أنه تعرض لسوء حظ فى النادى الأهلى، وكان لابد أن يرحل عن القلعة الحمراء، حيث قال: "كان لازم أمشى ".

وقال لؤى وائل: إنه لا يوجد أى نادى يقف على أى لاعب بدليل أن هناك لاعبين كبار اعتزلوا فى الأهلى والزمالك مثل الخطيب وحسن شحاتة، وحقق الأهلى والزمالك بطولات بعد اعتزالهم.

وأشار لاعب الجونة، إلى أن أيمن أشرف لاعب الأهلى، ومحمود حمدى الونش لاعب الزمالك، من أفضل المدافعين فى مصر فى الوقت الحالى.