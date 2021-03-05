شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات قوية فى سادس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، الداخلية مع الأهلى وسبورتنج مع الزمالك والترسانة مع سموحة وهليوبوليس مع بتروجت.

وتشهد هذه الجولة مباراة مؤجلة بين فريقا الطيران وطلائع الجيش، حيث تم تحديد يوم 26 مارس الجارى موعدا لإقامتها.

فيما تشهد الجولة السابعة المقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل مواجهات بين كلا من ،هليوبوليس مع القناة و بتروجت مع الترسانة وسموحة مع سبورتنج والزمالك مع الداخلية والأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى .

أقيمت على مدار يوم الجمعة الماضية ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الخامسة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من القناة على بتروجت 3/2 والزمالك على الترسانة 3/0 والأهلى على سبورتنج 3/0 وطلائع الجيش على الداخلية 3/0 والطيران على الاتحاد السكندرى 3/2.

فيما تم تحديد يوم 10 مارس الجاري موعدًا لمباراة الترسانة مع الأهلى المؤجلة من الجولة الرابعة بدورى الطائرة بسبب تواجد مدرب الترسانة هانى عبد الحميد مع منتخب الشباب، لتولى القيادة الفنية فى البطولة الأفريقية التى أقيمت وقتها باستاد القاهرة.