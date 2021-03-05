شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتراجع .. جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد هزيمة ليفربول من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية حقق بعدها فوز وحيد , يتعرض ليفربول مرة أخرى لهزيمة جديدة أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد والتي انتهت بنتيجة هدف مقابل لاشئ , أحرز ماسون ماونت هدف تشيلسي في الدقيقة 42 من المباراة والتي شهدت استبدال محمد صلاح في الدقيقة 62 ونزول اليكس تشامبرلين بدلا منه.

بهذه النتيجة صعد تشيلسي الى المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 27 مباراة , بينما تراجع ليفربول الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند النقطة 43 من 27 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي موضحا فيه عدد المباريات التي لعبها كل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله وماعليه والفرق بينهما بالاضافة الى عدد النقاط