شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × تشيلسي: سقوط تاريخي وإستبدال غير مسبوق لـ صلاح مع الريدز (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ليفربول نتائجه الكارثية في ملعب أنفيلد – معقل الفريق – وسقط الفريق على ملعبه بنتيجة 1-0 ضد تشيلسي في مباراة مقدمة من الجولة 29 من البريميرليج.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف عن طريق مايسون ماونت، قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وعجز ليفربول عن خلق فرص تهديفية محققة، ولم يسدد الفريق أي كرة على مرمى تشيلسي حتى قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق (عن طريق جورجينهو فينالدوم).

وشهدت المباراة استبدال المدرب يورجن كلوب لـ نجم وهداف الفريق الأول، محمد صلاح، بعد مرور 62 دقيقة من زمن المباراة، في تبديل قرار اثار دهشة المتابعين، وخصوصًا مع بحث ليفربول عن تسجيل هدف لتعديل النتيجة التي انتهت بتعرض الفريق لخسارة خامسة على التوالي على ملعبه في الدوري

رجل المباراة:

لاعب الوسط الإنجليزي مايسون ماونت، صاحب هدف المباراة الوحيد والذي جاء بمجهود فردي رائع من نجم تشيلسي.

ماونت خلال المباراة سدد 3 تسديدات، صنع 3 فرص تهديفية (الأكثر)، ومرر 38 تمريرة سليمة.

هل تعلم أن:

لأول مرة وعلى مدار 129 عامًا منذ تأسيس النادي، ليفربول يخسر 5 مباريات متتالية على ملعبه.

استبدال صلاح في الدقيقة 62 هو أسرع استبدال له بقميص ليفربول في البريميرليج، والأسرع له في المسابقة منذ أبريل 2014 عندما استبدله جوزيه مورينيو في الدقيقة 60 مع تشيلسي ضد ليفربول.

رأسية جورجينيو فينالدوم على مرمى تشيلسي في الدقيقة 85 هي تسديدة ليفربول الأولى على المرمى في المباراة ضد تشيلسي. أطول فترة انتظار لهم من أجل تسديدة على المرمى في مباراة بالبريميرليج على ملعب أنفيلد منذ مايو 2010 (في الدقيقة 90، ضد تشيلسي ايضًا).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

ليفربول تلقى هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 43 نقطة في المركز السابع، بفارق 4 نقاط كاملة عن المركز الرابع الذي أصبح الأن يحتله تشيلسي بعد هذه النتيجة، التي رفعت من رصيد الفريق إلى 47 نقطة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

سجل مايسون ماونت ثلاثة أهداف في ثماني مباريات في البريميرليج تحت قيادة توماس توخيل - بعد أن كان سجل هدفين فقط في 18 مباراة لعبها تحت قيادة لامبارد هذا الموسم.

توماس توخيل فاز كمدرب على يورجن كلوب للمرة الثالثة فقط (المواجهة رقم 15 بين المدربين: كلوب فاز في 9 وتعادلا في 3)، لكن هذا كان أول فوز له خارج قواعد فريقه ضد كلوب.

ليفربول الأن استقبلوا اهداف في البريميرليج على ملعب أنفيلد هذا الموسم (17) أكثر مما استقبلوه في موسم 2019/2020 بأكمله (16) .

ليفربول فشلوا بتحقيق الفوز في أخر 7 مباريات لعبوها على ملعب أنفيلد في الدوري (تعادلوا 2 وخسروا 5) بعد أن كانوا حققوا الفوز بنسبة نجاح 100% في أول 7 مباريات هذا الموسم.

تشيلسي لم يستقبلوا سوى هدفين في 10 مباريات بمختلف البطولات تحت قيادة توماس توخيل، نفس سجلهم بعد أول 10 مباريات تحت قيادة جوزيه مورينيو - كلا المدربين لم يخسرا في أول 10 مباريات مع تحقيقهما الفوز في المباراة رقم 10 بنتيجة 1-0 على ليفربول.