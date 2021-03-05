شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة يهاجم كهربا: «متسرع.. والأهلي لن يسمح بالخروج عن مبادئه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن كهربا لاعب الأهلي كان سبب رئيسي في الأزمة التي حدثت في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأكد هادي خشبة في تصريحات تلفزيونية أن «كهربا عليه أن يكون حكيم في تصرفاته لأنه مندفع في ردود أفعاله سواء حزين أو سعيد والدليل على ذلك سرعة اعتذاره عند حدوث أي مشكلة».

وأشار إلى أن كهربا عليه أن يتعلم من أخطائه وألا يعترض على أي قرارات للجهاز الفني ويلتزم بها.

وواصل :«الأهلي لن يسمح لكهربا بالخروج عن المبادىء أو القيم الموجودة».