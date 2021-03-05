شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مفصلية في الجولة 22 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتواصل لقاءات القوة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 6 لقاءات مساء اليوم (الجمعة)، إذ يلتقي المتصدر الشباب بضيفه القادسية (تاسع الدوري) (6:35م)، ويواجه وصيفه الهلال نظيره الرائد (المركز 12) (8:35م)، وفي التوقيت ذاته يلتقي الاتحاد (ثالث الدوري) نظيره الوحدة (المركز 11)، وينتظر النصر (سابع الدوري) مواجهة صعبة أمام مضيفه الاتفاق (سادس الدوري) (6:20م)، وبحثاً عن الهروب من مراكز الخطر يخوض أبها (المركز 14) مواجهة قوية أمام الفتح (المركز 13) (4:10م)، ويواجه العين (المركز 16) ضيفه الفيصلي (ثامن الدوري) (4:15م).

الاتحاد × الوحدة

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ينتظر الاتحاد لقاء صعب أمام الوحدة، فرغم أن اللقاء على ملعب الاتحاد إلا أنه فعلياً على ملعب الوحدة، وهذا مما يزيد من صعوبة اللقاء على الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة جمعها من 9 انتصارات و8 تعادلات و4 خسائر، وله من الأهداف 30 وعليه 22 هدفاً، فيما يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 30 وعليه 36 هدفاً.

الشباب × القادسية

على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام القادسية بحثاً عن الثأر وتحقيق النقاط الثلاث لتأكيد صدارته؛ إذ يملك الليث الأبيض 44 نقطة جمعها من 13 انتصاراً و5 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 44 (أقوى خط هجوم) وعليه 25 هدفاً، فيما يدخل القادسية هذا اللقاء بحثاً عن تعويض خسارته القاسية في الجولة الماضية أمام الاتحاد والعودة لطريق الانتصارات، إذ يحتل بنو قادس المركز التاسع برصيد 29 نقطة جمعوها من 7 انتصارات و8 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 32 وعليه 33 هدفاً.

الهلال × الرائد

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض فريق الهلال لقاءً صعباً أمام الرائد ويطمح لمواصلة ملاحقته للمتصدر الشباب، إذ يحتل الزعيم وصافة الدوري برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصاراً و6 تعادلات و4 خسائر، وله من الأهداف 38 وعليه 17 هدفاً، فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء بعد أن حقق انتصارين متتاليين في الجولتين الماضيتين ابتعد من خلالهما قليلاً عن مراكز الهبوط، ويسعى من خلال لقاء الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة مضيفه.

أبها × الفتح

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض فريق أبها لقاءً مصيرياً أمام ضيفه الفتح، إذ يسعى كل منهما لخطف النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الهبوط، فأبها يحتل المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 28 وعليه 37 هدفاً، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث عشر متساوياً مع مضيفه في عدد النقاط وعدد الفوز والخسارة والتعادل ويتفوق الفتح بفارق الأهداف إذ له 33 وعليه 41 هدفاً، والفائز في لقاء الليلة سيتنفس الصعداء بالابتعاد قليلاً عن مراكز الهبوط.

الاتفاق × النصر

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يشعل فارق النقطة لقاء الاتفاق بضيفه النصر، إذ يحتل فارس الدهناء المركز السادس برصيد 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات ومثلها خسائر و3 تعادلات، وله من الأهداف 34 وعليه 35 هدفاً، فيما يدخل فريق النصر هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 29 نقطة حصدها من 8 انتصارات ومثلها خسائر و5 تعادلات وله من الأهداف 30 وعليه 28 هدفاً، ويطمح كل من الفريقين لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة.

العين × الفيصلي

على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يدخل فريق العين لقاءه أمام ضيفه الفيصلي بحثاً عن النقاط الثلاث لتجديد آماله بالبقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي أما التعثر بالتعادل أو الخسارة فستدخل الفريق في حسابات معقدة، إذ يحتل العين المركز السادس عشر والأخير برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات و14 خسارة، وله من الأهداف 22 وعليه 44 هدفاً، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء طامعاً في النقاط الثلاث؛ لإكمال انطلاقته المميزة في الجولات الثلاث الأخيرة، التي انتصر فيها ووصل للمركز الثامن برصيد 29 نقطة حصدها من 7 انتصارات و8 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 29 وعليه 27 هدفاً.