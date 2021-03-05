شكرا لقرائتكم خبر عن «الشريف» أول مصورة سعودية توثق بكاميرتها سباق الخيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت المصورة مشاعل الشريف، ممارسة عشقها وهوايتها في تصوير الخيول بجميع أنواعها وألوانها وأحجامها منذ 10 سنوات، وتقول إنها كانت تصور العائلة وكل لحظه في حياتها وتوثقها، وأول صورة التقطتها كان لها انطباع خاص عندها وهي في بريطانيا، كانت تعشق وتهوى تصوير الأشجار والخيل، وتعتبر أول سعودية تصور في نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وتقول: «تصوير الخيل أول تجربه لي، كنت في سباق عز الخيل منذ 5 سنوات، وأنا أحب الخيل جداً، ودائماً أبحث عن المناسبات والفعاليات».

وتضيف أن زوجها هو من دعمها مادياً ومعنوياً، وقدم لها كل ما تحتاج من أدوات للتصوير، كما دعمتها صحيفة الفروسيه والأمير بندر بن خالد الفيصل، مبدية سعادتها بتوثيق كأس السعوديه بكاميرتها، متمنية حضور وتعطية مسابقات عالميه في بريطانيا وأمريكا ودبي.

واختتمت تصريحها بنصيحة للمصورات السعوديات قائلة: «أنا مصوره عاشقه للخيل بذلت جهداً كبيراً كي اصل للهدف الذي سعيت من أجله، لا بد أن نثبت أننا قادرات، وأننا نستطيع أن نخدم وطننا الغالي؛ لنحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030».