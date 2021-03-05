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الغندور حكما لمباراة دجلة والإسماعيلى وعاشور للاتحاد والإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الجمعة ببطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:-

طلائع الجيش وإنبي

 

محمد عادل "حكم ساحة" - أحمد صلاح "مساعد أول"- أحمد عبدالغني"مساعد ثان"- محمدعلاء هاشم"حكم رابع"- حسام عزب"حكم فيديو"-مبروك نبيل"مساعد حكم فيديو"

 

وادي دجلة والإسماعيلي

 

أحمد الغندور"حكم ساحة"- هاني خيري"مساعد أول"- رجب محمد"مساعد ثان"- محمود حسيب"حكم رابع"- محمودناصف"حكم فيديو"- محمدالتابعي"مساعد حكم فيديو"

 

الاتحاد والانتاج الحربي

 

محمود عاشور"حكم ساحة"-أحمدنوفل"مساعد أول"- محمدعطا"مساعد ثان"- عمرو عابدين"حكم رابع"-جهاد جريشة"حكم فيديو"-محمد القلاوي"مساعد حكم فيديو

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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