شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لمباراة دجلة والإسماعيلى وعاشور للاتحاد والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الجمعة ببطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:- طلائع الجيش وإنبي محمد عادل "حكم ساحة" - أحمد صلاح "مساعد أول"- أحمد عبدالغني"مساعد ثان"- محمدعلاء هاشم"حكم رابع"- حسام عزب"حكم فيديو"-مبروك نبيل"مساعد حكم فيديو" وادي دجلة والإسماعيلي أحمد الغندور"حكم ساحة"- هاني خيري"مساعد أول"- رجب محمد"مساعد ثان"- محمود حسيب"حكم رابع"- محمودناصف"حكم فيديو"- محمدالتابعي"مساعد حكم فيديو" الاتحاد والانتاج الحربي محمود عاشور"حكم ساحة"-أحمدنوفل"مساعد أول"- محمدعطا"مساعد ثان"- عمرو عابدين"حكم رابع"-جهاد جريشة"حكم فيديو"-محمد القلاوي"مساعد حكم فيديو