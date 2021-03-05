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أحمد عادل: علاقتى بالأهلى "أبدية".. والشناوى "نمبر وان" فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس الاهلى السابق، والجونة الحالى ان تواجده فى الفريق الساحلي يمثل تحدى كبير له بعد الخروج من الاهلى ثم المقاصة ، موضحاً أنه يعيش فترة جيدة من مشواره الكروي حالياً بنادي الجونة الذى يوفر له كل السبل للظهور بأداء موفق .

وأَضاف حارس الجونة فى تصريحات تليفزيونية أن علاقته بالنادى الاهلى "علاقة أبدية"وسيظل طول عمره مرتبط بالاهلى ، مشيرا إلى أنه عندما رحل عن القلعة الحمراء خرج بطريقة جيدة ومحترمة حيث قرر الرحيل من أحل الحفاظ على حظوظه في المشاركة في المباريات والتواجد فى الملعب قائلا :" لما مشيت من الاهلى مشيت بصورة كويسة ، عشان احافظ على وجودى فى الملعب وأشترف بأنني كنت لاعباً فى الاهلى  .

وأشار حارس الاهلى السابق أن الإقتراح الذي تم طرحه مؤخراً قبل أن يتم رفضه وكان يقضي بعودة الحراس الاجانب خطأ بنسبة 100%  وله تأثير سلبي سيؤثر على المنتخب ، قائلا :" قرار غلط جدا"

وقال أحمد عادل أن محمد الشناوى  حارس الأهلي هو الحارس رقم 1 فى مصر ، ومستواه ثابت مع الأحمر ، وعندما عاد الى الاهلى كان رقم 3 فى الفريق بعد شريف إكرامى وبعدى وبالنسبة لمحمد أبو جبل فعندما شارك مع الزمالك تألق ولفت الأنظار ، وابتعاده عن المشاركة يؤثر على  مستواه وانضمامه لمنتخب مصر 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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