شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: علاقتى بالأهلى "أبدية".. والشناوى "نمبر وان" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس الاهلى السابق، والجونة الحالى ان تواجده فى الفريق الساحلي يمثل تحدى كبير له بعد الخروج من الاهلى ثم المقاصة ، موضحاً أنه يعيش فترة جيدة من مشواره الكروي حالياً بنادي الجونة الذى يوفر له كل السبل للظهور بأداء موفق .

وأَضاف حارس الجونة فى تصريحات تليفزيونية أن علاقته بالنادى الاهلى "علاقة أبدية"وسيظل طول عمره مرتبط بالاهلى ، مشيرا إلى أنه عندما رحل عن القلعة الحمراء خرج بطريقة جيدة ومحترمة حيث قرر الرحيل من أحل الحفاظ على حظوظه في المشاركة في المباريات والتواجد فى الملعب قائلا :" لما مشيت من الاهلى مشيت بصورة كويسة ، عشان احافظ على وجودى فى الملعب وأشترف بأنني كنت لاعباً فى الاهلى .

وأشار حارس الاهلى السابق أن الإقتراح الذي تم طرحه مؤخراً قبل أن يتم رفضه وكان يقضي بعودة الحراس الاجانب خطأ بنسبة 100% وله تأثير سلبي سيؤثر على المنتخب ، قائلا :" قرار غلط جدا"

وقال أحمد عادل أن محمد الشناوى حارس الأهلي هو الحارس رقم 1 فى مصر ، ومستواه ثابت مع الأحمر ، وعندما عاد الى الاهلى كان رقم 3 فى الفريق بعد شريف إكرامى وبعدى وبالنسبة لمحمد أبو جبل فعندما شارك مع الزمالك تألق ولفت الأنظار ، وابتعاده عن المشاركة يؤثر على مستواه وانضمامه لمنتخب مصر