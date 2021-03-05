شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في تجديد عقد كريم العراقى مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب كريم العراقي، لاعب المصري البورسعيدى من تجديد عقده، بعدما توصل إلى إتفاق مع مسئولى ناديه، على عقد جلسة خلال الأيام القادمة لتقريب وجهات النظر ووضع الرتوش النهائية على الأمور المادية وإنهاء الأزمة.

كريم العراقى يغيب عن مباريات المصري البروسعيدى منذ لقاء البنك الأهلى الذى أقيم أول فبراير الماضي ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ودخل كريم العراقى في أزمة مع مدير الفني على ماهر حيث اتخذ الأخير قرارا بتدريب اللاعب بشكل منفرد داخل مدينة بورسعيد لحين التوصل إلى الأمر النهائي بشأن تجديد عقده وأملا في تجهيزه تحسبا لاستدعائه بأى وقت لمعسكر الفريق .

وكانت الأزمة بدأت عندما رفض كريم العراقى التعاقد مع المصرى خلال الفترة الماضية مطالبا بتعديل عقده السنوي ومساواته بلاعبى الفئة الأولى خاصة أنه يمتلك بعض العروض الخارجية ويرفض اللعب بمصر إلا للنادى المصرى .

وأبلغ العراقى إدارة المصري البورسعيدى بمطالبه المادية ولكن الإدارة أبلغته بأنهم يضعوا سقفا لمرتبات اللاعبين، ولن يتنازلوا عنها، كما طلب اللاعب وضع شرطا جزائيا وهو الأمر الذى رفضته إدارة النادى البورسعيدى.