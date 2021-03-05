شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: أطالب مروان محسن بالصمود وهدفى الأول جاء بعد 10 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن منصور نجم الزمالك السابق، مروان محسن مهاجم النادى الأهلى بالصمود والتركيز فقط في الملعب من أجل العودة للتهديف مرة أخرى واستعادته مستواه وكذلك لاعبى الزمالك الحاليين.

وقال أيمن منصور خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لم أسجل مع الزمالك في أول 10 مباريات رسمية مع الزمالك، وكنت أفعل كل شيء إلا التسجيل، وحالتى النفسية ساءت جدا ولكن المدرب ديف مكاى كان مقتنع بى وساندنى رغم عدم تسجيلى أهداف".

وتابع أيمن منصور: "أول هدف أسجله مع الزمالك كان في شباك الأهلى في أحمد شوبير، ومنذ ذلك الوقت والأهداف توالت معايا، وهدفى في الأهلى كان فاتحة خير لى للتألق مع الزمالك".

وأضاف أيمن منصور: "أطالب مروان محسن بالصمود حتى يتخطى المرحلة الحالية، ويركز فقط في الملعب ويكون عنده إيمان بقدراته وسوف يعود للتسجيل ولكنا مرينا بنفس الظروف، وهو ما يعانى حاليا منه الزمالك، بعدما صام نجومه عن التهديف في آخر 3 مباريات، فأطالب الجماهير بعدم مهاجم اللاعبين وأن تتذكر أن هؤلاء اللاعبين هم اللى فرحونا بالبطولات الماضية، ويجب أن نساندهم في الوقت الحالي".