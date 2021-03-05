شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الترجى التونسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلال تواجده في تونس، حيث شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا توثق استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة الترجي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر تويتر، صورا من مران الفريق الأبيض، معلقة :"لقطات من استعدادات فريقنا في تونس؛ لمواجهة الترجي، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".



الزمالك عبر تويتر

ويخوض نادي الزمالك مباراة المواجهة أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفي وقت سابق، وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى مطار تونس، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير إيهاب فهمي.

وضمت قائمة الزمالك التى أختارها البرتغالى جايمى باتشيكو كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبد الله جمعة- حمزة المثلوثي، خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.



استعدادات الزمالك



تدريبات الزمالك



جانب من المران



لاعبو الزمالك



مران الزمالك