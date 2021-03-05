مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 / 3 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة، الموافق 5 / 3 / 2021 بالدوري المصري، حيث تستكمل مباريات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، بـ3 مواجهات مثيرة، حيث يستضيف فريق وادي دجلة نظيره الإسماعيلي على استاد السلام، بينما يحل فريق الانتاج الحربي، في الظهور الأول لمدربه الجديد أحمد كشري، ضيفاً على الاتحاد السكندري، في لقاء صعب على الفريقين، فيما يلتقي طلائع الجيش مع نظيره إنبي في اللقاء الذى تم تأجيله لمدة 24 ساعة.

موعد مباراة الاسماعيلي ووادي دجلة

يستضيف استاد السلام في تمام الثالثة عصراً مباراة وادي دجلة والاسماعيلي في لقاء الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء صعب على الفريقين، يدخله وادي دجلة بمعنويات مرتفعة نوعاً ما، بعد النقطة الثمينة التى انتزعها فريق الغزلان خلال المباراة الماضية عقب التعادل مع الزمالك متصدر الدوري سلبياً، بينما يدخلها الاسماعيلي باحثاً عن تصحيح المسار بعد التعادل مؤخراً مع إنبي بهدف لكل فريق.

ويحتل الاسماعيلى المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها الدراويش من 13 مباراة، حيث فاز الاسماعيلي في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات أخرى وتلقى الهزيمة في مثلهم، وسجل لاعبو الدراويش 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ 18 والأخير في جدول المسابقة برصيد 8 نقاط، حصدها فريق الغزلان من 14 مباراة حيث فازوا في واحدة وتعادلوا في 5 أخرى وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات، وسجل لاعبو دجلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

و طالب ماريو سالاس المدير الفني لوادي دجلة، لاعبي الفريق، بضرورة الحفاظ على المستوى الذى ظهروا به أمام الزمالك، والبناء على لك المباراة لتقديم عروض أفضل في اللقاءات المقبلة، مشدداً على أهمية الفوز للهروب من قاع الجدول، بينما على الجانب الأخر، شدد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، على ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى طاقتهم للهروب من القاع والعودة بالدراويش إلى مكانتهم الطبيعية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والانتاج الحربي

يستضيف استاد الإسكندرية في تمام الخامسة مساءً مباراة الاتحاد السكندري والانتاج الحربي، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 15، في مواجهة قوية، تشهد الظهور الأول لأحمد كشري المدير الفني الجديد لفريق الانتاج والذي تولى المسئولية بعد رحيل حمادة صدقي، وفي الوقت نفسه يسعى زعيم الثغر لتصحيح المسار بعد الخسارة الأخيرة من إنبي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الثغر من 13 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وخسروا مثلهم وتعادلوا في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر، بينما يحتل الانتاج الحربي المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 4 أخرى وخسروا 8 لقاءات، وسجل لاعبو الانتاج 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبي الفريق، بضرورة استعادة الانتصارات ومصالحة جماهير الإسكندرية بعد الهزيمة الأخيرة أمام إنبي على ملعبهم بهدف نظيف، محذراً لاعبيه من صحوة الانتاج تحت القيادة الفنية الجديدة، بينما شدد أحمد كشري المدير الفني للإنتاج على أهمية تحقيق الفوز للهروب من صراع قاع الجدول والعودة إلى المنطقة الآمنة.

موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش

يحل فريق إنبي ضيفاً على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التى تقام استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 15، في مباراة يدخلها فريق إنبي منتشياً بعد الفوز في المباراة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بينما يسعى فريق الطلائع إلى نسيان أحزانه أمام الفريق البترولي، بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق البترولي من 13 مباراة حيث فازوا في 6 مباريات وتعادلوا في أربعة أخرى وتلقوا الهزيمة في ثلاث لقاءات أخيرة، وسجل لاعبو إنبي 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حيث فاز الطلائع في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبو الفريق، بضرورة غلق صفحة الهزيمة أمام الأهلي والاستفادة من الأخطاء التى وقعت خلالها ومحاولة استغلال كل الفرص المتاحة أمام إنبي، من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم في قاع الجدول، وعلى الجانب الآخر، طالب حلمي طولان المدير الفني لإنبي، لاعبي الفريق البترولي بمواصلة العروض القوية، وعدم الاستهانى بالطلائع خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام الأهلي في الجولة الماضية.