شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يلغى ودية سبورتنج قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا المباراة الودية التي كان مقررًا إقامتها عصر اليوم الجمعة أمام سبورتنج، في إطار استعدادات الفريق لخوض الزمالك.

وقرر هيثم شعبان منح لاعبي سيراميكا راحة سلبية من تدريبات اليوم، على أن يستأنف المران مساء السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري.

و يستعد سيراميكا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان المركز السابع في ترتيب جدول المصرى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 لقاءات وخسر 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات.

نجح هيثم شعبان خلال تجربته بسنة أولى دورى ممتاز فى التفوق على أصحاب الخبرات الطويلة بدورى الأضواء والشهرة، وقاد فريق سيراميكا للمركز السابع برصيد 21 نقطة، بعد 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.