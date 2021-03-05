شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب هوكى الشرقية للدخان: ملابس حارس المرمى بـ45 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى خليل مدرب فريق هوكى الشرقية للدخان سيدات ، أنه تولى المهمة مع الفريق منذ 3 سنوات ، وحقق معهم أول لقب أفريقى فى تاريخ اللعبة بمصر ، مشيرا إلى البطولات التى حققها فى مسيرته كلاعب والتى وصلت الى 30 بطولة مقسمة الى 11 بطولة أفريقية ، و 15 بطولة دورى بالاضافة الى 4 كأس مصر .

وقال خليل مدرب هوكى الشرقية سيدات فى تصريحات تليفزيونية أن عقود اللاعبين لاتقارن بكرة القدم قائلا :" عقد أفضل لاعب يصل الى 120 ألف جنيها ، مقابل ارتفاع سعر ملابس اللعبة خاصة حراسة المرمى ، فيصل سعر البدلة من خوذة و القطع التى يتم تركيبها حول الساق و اعلى الجسم يصل الى 45 ألف جنيها "

وحقق فريق سيدات هوكى الشرقية للدخان بطولة الدورى للمرة الـ 23 فى تاريخه ، بينما حقق فريق الرجال اللقب للمرة الـ 31 فى تاريخه ، وتم تكريمهم من المحافظة خلال الايام الماضية ، هذا بخلاف الألقاب الافريقية التى يحققونها .